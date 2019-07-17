Рязань, , 17:13 — REGNUM

Соглашение о создании второго в России станкоинструментального кластера подписали в Рязани 17 июля. Объединение позволит привлечь в Рязанскую область субсидии из федерального бюджета для реализации промышленных проектов.

Соглашение подписали 16 участников: не только объекты промышленной технологической инфраструктуры, но и высшие учебные заведения региона. С помощью кластера будут развивать кооперацию в машиностроительной отрасли, реализовывать совместные инвестиционные проекты, увеличивать долю рязанской продукции на всероссийском рынке.

«Кластеры будут территориальные до тех пор, пока их не внесут в реестр Минпромторга. В ближайшее время мы запустим большую работу по созданию внутренней кооперации внутри промышленного кластера. Надеемся, что к концу следующего года запустим электронную площадку внутренней кооперации промышленных предприятий Рязанской области, — приводит слова и.о. директора Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Артема Никитина «Рязанский городской сайт».

Областные власти в ближайшее время планируют создать ещё несколько кластеров — медицинский, радиоэлектроники, строительных материалов, IT и фотоники.

Станкоинструментальный кластер в Рязанской области — уже второй в России. Первый был создан в Санкт-Петербурге. В Реестр Минпромторга России сейчас входят 45 промышленных кластеров из 34 субъектов Российской Федерации.