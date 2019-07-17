Неаполь, Италия, , 16:49 — REGNUM

В 2008—2018 годах ВВП южных регионов Италии снизился на 8,1%, тогда как ВВП наиболее обеспеченных северо-восточных регионов страны — лишь на 1,8%, передает Corriere della Sera в среду, 17 июля, со ссылкой на данные национальной конфедерации предпринимателей.

Неаполь Тимонин Дмитрий © ИА Красная Весна

Средний доход на душу населения в южных регионах страны составляет 17 100 евро в год, в то время как на северо-востоке страны — почти вдвое больше: 31 400 евро в год.

Эти экономические проблемы вкупе с высоким уровнем безработицы будут приводить к дальнейшей депопуляции южных регионов страны, только за последние три года население этой части Италии сократилось более чем на 200 тыс. человек, отметили в конфедерации.