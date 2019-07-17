Москва, , 16:21 — REGNUM

Потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 июля в среднем не изменились после роста на 0,1% и 0,2% в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, инфляция за отчётный период составила 0%, с начала июля — 0,2%, с начала текущего года — 2,7%.

За неделю сахар-песок подешевел на 1,1%, подсолнечное масло — на 0,3%, гречневая крупа и карамель — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,4%, в том числе белокочанная капуста стала дешевле на 5,2%, огурцы — на 3,0%, картофель — на 2,9%, лук — на 2,6%, морковь — на 2,0%.

В то же время помидоры подорожали на 2,0%, яблоки — на 1,2%, пшено — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло и рис — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо — практически не изменились.