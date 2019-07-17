Сиемриап, Камбоджа, , 15:58 — REGNUM

Представители табачной компании Korea Tobacco & Ginseng Corporation (KT&G) приняли участие в волонтерской деятельности в Камбодже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей компании.

По их словам, 36 сотрудников компании посетили Сиемреап с целью построить библиотеку и преподнести в дар книги.

Известно, что KT&G занимается волонтерской деятельностью в Камбодже с 2015 года. Компания задалась целью построить в городе 7 библиотек, чтобы улучить образовательную среду.

Известно, что волонтеры из Южной Кореи подарили новой библиотеке 500 экземпляров книг. Кроме того, специалисты провели несколько лекций школьникам на тему здоровья и гигиены, а также провели несколько спортивных мероприятий.

Ранее представители компании провели ряд мероприятий по улучшению медицинской среды и транспортной системы в Мьянме, по улучшению жилищных условий бедных слоев населения в Индонезии, а так же мероприятия направленные на борьбу с опустыниванием в Монголии.