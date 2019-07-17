Чебоксары, , 15:37 — REGNUM

В Чувашии промышленное производство подросло по итогам I полугодия на 1,7%, в том числе в обрабатывающих производствах рост составил 4,3%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В I полугодии 2019 года индекс промышленного производства в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 101,7%. В том числе индекс добычи полезных ископаемых составил 137,1%, в обрабатывающих производствах — 104,3%, в электроэнергетике — 84,6%, в водоснабжении и утилизации отходов — 92,4%.

В структуре обрабатывающих производств спад в январе-июне произошёл в семи видах деятельности: производстве прочих готовых изделий (индекс 67,6% к уровню января-июня 2018 года), производстве электрооборудования (79,9%), производстве текстильных изделий (78,8%), полиграфии (91,9%), химической промышленности (92,5%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (95,2%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (96%),

В тоже время наибольший рост произошёл в металлургическом производстве (индекс 162%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (158,5%), в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (128,5%).

Отметим, что по последним данным Росстата, в январе-мае 2019 года во всех регионах Поволжья, кроме Саратовской области, промышленное производство выросло. Наибольший рост отмечен в Удмуртии (индекс 109,2%).