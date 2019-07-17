Москва, , 15:46 — REGNUM

Уменьшение темпов роста кредитования в России может быть связано с действиями Центрального банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Отметим, что ранее Центральный банк России сообщил, что с мая в России падают темпы роста кредитования физических лиц. Данную динамику, по мнению эксперта, следует воспринимать как положительную.

«Центральный банк давно выражает обеспокоенность ростом темпов кредитования физлиц. Размер реально располагаемых доходов сокращается. Эти противоречия между ростом кредитования и сокращением реально располагаемых доходов — тревожный фактор. Поэтому Центробанк давно ратует за то, чтобы остудить рынок. То, что темпы роста кредитования сокращаются, — это хорошо», — сказал эксперт.

Экономист уверен, что высокая закредитованность населения, сокращение реально располагаемых доходов в совокупности с сохранением высоких темпов роста кредитования являются опасным фактором для российской экономики. Центробанк пытается сократить темпы роста кредитования, напомнил Хестанов, и не исключено, что падение темпов роста в сегменте связано в том числе с действиями регулятора.

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