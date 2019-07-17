Душанбе, , 15:36 — REGNUM

В рамках официального визита премьер-министра Южной Кореи Ли Нака Ёна в Душанбе предприниматели Таджикистана и Южной Кореи подписали более 30 соглашений о сотрудничестве, сообщает 17 июля издание Asia-Plus.

16 июля прошел таджикистанско-корейский форум, в котором приняли участие более 300 человек. Участники форума выразили неудовлетворение текущим уровнем сотрудничества и отметили необходимость расширения инвестиционного партнерства.

В рамках форума соглашения подписали Таджикский национальный университет и Национальный университет Инчон, ООО «Сифат Иннотех инвест» и инновационной компанией CNK FARMA, ООО «Гаюр» и GAiA ENERGY по производству светодиодных ламп, а также другие меморандумы и соглашения.

Отметим, компания ООО «Сифат Иннотех инвест» планирует организовать в Душанбе таджикско-арабский бизнес-форум, в котором приму участие более 70 компаний из арабских стран, проявляющие интерес к инвестированию в экономику Таджикистана.