Москва, , 15:33 — REGNUM

Законопроект о поддерже российского производства винограда и виноматериалов позволит создать условия для производства отечественного вина из собственных виноматериалов. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM17 июля.

«Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, даст возможность российским производителям винограда и виноматериалов получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Это позволит поддержать отечественных виноградарей и виноделов, создав условия для производства вина из нашего винограда, а не из ввезенного из-за границы сырья», — заявил Володин.

По его словам, российское виноделие уже стало развиваться и теперь вина РФ могут могут конкурировать с европейскими аналогами по качеству. Нововведение будет способствовать этому процессу.

«Прежде чем принять решение, мы обсуждали меры законодательной поддержки отрасли с профессиональным сообществом, с виноделами — это производители южных регионов страны — Крыма, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Они поддерживают эти меры», — отметил Володин.

Он также напомнил, что уже завтра, 18 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении базовый законопроект, который направлен на развитие отечественного виноделия.

«Принятие этого закона позволит сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устранить пробелы в правовых нормах, которые в настоящее время регулируют эту отрасль», — подчеркнул Володин.

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