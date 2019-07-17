Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:29 — REGNUM

В Переславле-Залесском Ярославской области производится демонтаж сетей, по которым подавалась тепловая энергия для приготовления горячей воды потребителям Чкаловского микрорайона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров.

Котельная «МЭС»

Тепловая энергия котельной ООО «МЭС» подавалась по сетям до теплового пункта МУП «Теплосервис», где происходил подогрев холодной воды. Этот же МУП и продавал горячую воду конечным потребителям. Как уверяет руководство «МЭС», муниципальное предприятие не оплачивало теплоэнергию. Собственник отчаялся получить деньги и решил демонтировать принадлежащие ему сети от котельной до теплового пункта. Таким образом, горячее водоснабжение жителей Чкаловского стало технологически невозможным. Других источников тепловой энергии в этой части города нет.

«Вследствие системной организованной МУПами под разными названиями неоплаты тепловой энергии, поставляемой для приготовления горячей воды было принято решение о выводе из эксплуатации частной теплотрассы ООО «МЭС». Нами были поданы все необходимые заявления и уведомления, согласования получены, и сроки в соответствии с федеральными законами прошли. Поэтому у ООО «МЭС» есть законная возможность вывести теплотрассу из эксплуатации и смонтировать ее там, где исполняется закон. В настоящий момент технологическая возможность поставки тепловой энергии для горячей воды от котельной ООО «МЭС» отсутствует,» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ООО «МЭС» Юрий Егоров.

В Чкаловском микрорайоне проживает несколько тысяч человек, расположены школа, детский сад и воинская часть.

17 июля на заседании комиссии по ЖКХ депутаты переславские депутаты рассматривали вопрос о подготовке к зиме. В частности, обсуждали ситуацию, сложившуюся в Чкаловском микрорайоне, где у жителей нет горячей воды с конца марта 2019 года.

Директор МУП «Теплосервис» Владислав Клыков доложил народным избранникам, что собственников котельной на Чкаловском понуждают в судебном порядке возобновить поставку тепловой энергии для горячей воды. Напомним, ранее руководство котельной заявляло о намерении демонтировать ее целиком из-за хронических неплатежей.

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