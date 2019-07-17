Сеул, , 15:27 — REGNUM

Южнокорейская компания CJ Foodville создаст совместное предприятие с китайским фондом прямых инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 17 июля южнокорейская компания приобрела 28% акций Tous Les Jours за 34 млрд вон (~$28,8 млн), а также обсудила создание совместного предприятия B&C Craft совместно с китайским фондом прямых инвестиций Hosen Capital.

Оставшиеся 72% акций пекарни, а также 3 из 5 китайских филиалов принадлежат китайскому фонду. Однако представители CJ Foodville обладают правом назначать директоров предприятий.

Представители компании надеются, что сотрудничество с китайским фондом поспособствует улучшению бизнеса в Китае.