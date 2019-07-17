Неаполь, Италия, , 15:26 — REGNUM

Более половины (51,9%) молодых людей, живущих в южных регионах Италии — безработные, заявил в среду, 17 июля, глава Конфедерации промышленников Италии Винченцо Бочья, передает La Repubblica.

Всего на юге страны — около полутора миллионов безработных, и около половины из них входят в категорию «не активных», то есть не ищут работу, отметил Бочья.

Как сообщалось ранее, по данным социологов, большинство итальянской молодежи не хочет заниматься тяжелым трудом, даже если он является высокооплачиваемым и предполагает постоянный трудовой договор. При этом почти половина молодых граждан готовы переехать в другую страну для того, чтобы найти такую работу, которая их устраивает.

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