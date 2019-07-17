посёлок Нижнекристалка , , 15:24 — REGNUM

В селе Нижнекристалка Красногвардейского района Оренбургской области введен режим ЧС. Жители и местная власть подсчитывают ущерб, который нанесла стихия муниципальному образованию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации сельсовета.

Из-за сильных дождей 15 июля пострадало семь домов, которые находятся вдоль оврага и в низине. Потоки воды и грязи зашли в жилые помещения. Социальные объекты не пострадали. Жертвами грязевых потоков стали около 350 голов птицы, два кролика и 10 пчелосемей. Кроме того, мощной волной сквозь здание гаража протащило автомобиль. В результате строение разрушено. Из-за разгулявшейся стихии повалены заборы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава Нижнекристальского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области Александр Петерс.

Он также сообщил, что вечером 17 июля в районной администрации состоится совещание, где будет решаться и вопрос о возмещении ущерба. Самостоятельно село проблему не решит. Доходная часть местного бюджета составляет 4 млн рублей, где собственные доходы — примерно 1,5 млн рублей, остальное — дотации. По доходам планируются и расходы. На такие случаи, как сейчас, в бюджете нет ни копейки, признался Александр Петерс. Помощи ждут от минсоцразвития региона.

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