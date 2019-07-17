Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:59 — REGNUM

Танзания станет принимающей стороной 13-й встречи представителей Африканской федерации кешью. Мероприятие пройдет с 7 по 9 ноября 2019 года в городе Дар-эс-Салам, передает газета Mwananchi.

Встречу посетят более 500 заинтересованных в продаже и выращивании кешью лиц из ряда стран африканского континента. Они обсудят сотрудничество и трудности, с которыми сталкиваются представители отрасли, в их числе — рынки по продаже урожая.

Танзания во второй раз примет мероприятие, впервые оно прошло в стране в 2008 году.

Генеральный директор Африканской федерации кешью Эрнест Минтах во вторник, 16 июля, заявил, что трехдневная встреча объединит производителей кешью, торговцев, перевозчиков, переработчиков, производителей инструментов и чиновников из правительств стран. На ней обсудят направление совместной политики, возможности и проблемы отрасли.

«В 2017 году кешью опередил табак в экспортной структуре страны», — заявил Минтах.

Представитель министерства сельского хозяйства Танзании Стивен Нгалио отметил, что основная проблема отрасли — переработка кешью. Лишь 5% выращенного в Африке кешью перерабатывается, сообщил он.