Варшава, , 14:53 — REGNUM

Польская «Юридическая газета» успокаивает тех, кто боится, что в связи с изменением законодательства ФРГ Польшу вскоре покинет множество украинских гастарбайтеров. Как поясняет газета, по немецкому законодательству для трудоустройства на абсолютное большинство рабочих мест нужно наличие профильного образования и стажа работы по специальности.

Требования германского законодательства настолько жёсткие, что многие граждане Германии начинают подрабатывать по будущей специальности ещё во время учёбы в школе, чтобы наработать стаж. Это законодательное ограничение станет непреодолимым барьером для многих желающих работать в ФРГ.

По опросам, проведённым Варшавским университетом среди граждан Украины, работающих в Польше, 45% из них не скрывают, что планируют переехать на работу в другие страны, 34% при этом прямо называют Германию.

При этом в Германии, по данным Федеральной службы занятости, вакантными являются около 800 тысяч рабочих мест. В прошлом месяце Бундестаг принял изменения в законодательство, значительно упрощающий выход на германский рынок труда мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз.

«Фактически, закон, который вступит в силу с января 2020 года, не сильно изменит подход к миграции из третьих стран, а в условиях строгого законодательства заставит подавляющее большинство украинцев пересмотреть свои планы», — пишет газета.