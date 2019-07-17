Пекин, , 14:50 — REGNUM

Совместный проект по созданию «умного городка» запускают власти юго-западной китайской провинции Сычуань и американского штата Калифорния. Целью заявлено привлечение предприятий инновационного сектора из сфер новой энергетики, информационных технологий и проектирования и производства высокотехнологичного оборудования, сообщает 17 июля Синьхуа.

Общий объем инвестиций проекта составляет 26 млрд юаней (около 3,8 млрд долларов); объект будет построен в районе Тяньфу сычуаньского города Мэйшань на площади в 220 га.

Строительство «умного» города продлится около шести лет. По завершении работ в нём расположатся более 200 компаний и предприятий, причем не менее 50 из них будут иметь в своей акционерной структуре американский капитал.