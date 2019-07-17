Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM

В Нижнем Новгороде арестовано имущество многопрофильного медицинского центра в связи с накопившейся задолженностью физическому лицу в размере 26 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по региону.

В частности, арест наложен на томографы, рентгеновские аппараты, маммографическую систему и два автомобиля. В случае непогашения задолженности в 10-дневный срок оборудование будет отправлено на реализацию.

Исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, годом ранее судебные приставы арестовали профессиональное оборудование, в том числе коптильные шкафы, икропробивочные и индукционные машины, разделочные столы, мойки, солеконцентраторы, а также здание и земельный участок, принадлежащие рыбоперерабатывающему заводу ООО «Фиш Фабрик» в Санкт-Петербурге.

Долг компании в отношении физлиц и других предприятий составил 11 млн рублей.