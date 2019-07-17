Душанбе, , 14:00 — REGNUM

Сельхозпродукция из Таджикистана успешно экспортируется за рубеж — в 25 стран мира. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства страны Иззатулло Саттори.

По словам министра, с начала 2019 года до сегодняшнего дня Таждикистан экспортировал свыше 72,1 тысячи тонн плодоовощной продукции. До конца года этот показатель будет увеличен.

Саттори также сообщил, что на 1 июля 2019 года производство продукции растениеводства во всех формах хозяйств страны составило: зерно — 575 тыс. тонн, картофель — 253 тыс. тонн, овощи — 785 тыс. тонн, бахчевые — 209 тыс. тонн, фрукты — 122 тыс. тонн.

Он также отметил, что наблюдается также рост животноводческой продукции — мяса, молока, яиц и мёда.

Однако министру был задан вопрос о том, по какой причине арбузы и мясо в стране подорожали. На это Саттори ответил, что повышение цен происходит в результате развития рыночной экономики. То есть если есть спрос, то и цены соответственно растут.

При этом министр добавил, что для снижения стоимости мяса можно увеличить производство птичьего и кроличьего мяса. А повышение цен на бахчевые и вовсе опроверг: «В этом году раннюю дыню — хандалак — дехкане продавали с поля по 50 дирамов (3,3 рубля, — ИА REGNUM ), а на рынках она продавалась по 3 сомони (20 рублей, — ИА REGNUM )».

Напомним, что в 2018 году импорт сельхозпродукции из Таджикистана вырос на 34,3%.