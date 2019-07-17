Сеул, , 14:27 — REGNUM

В первой половине 2019 года доля возобновляемых источников энергии в Южной Корее увеличилась на 52% по сравнению с первой половиной 2018 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля возобновляемых источников энергии, в частности солнечных и ветряных электростанций увеличилась на 49,4% и 84,4% соответственно.

Известно, что 92,6% возобновляемых источников энергии приходится именно на солнечные и ветряные электростанции.

В первом полугодии текущего года в стране были построены возобновляемые источники энергии общим объемом 1,6 ГВт. Известно, что общий объем мощности солнечных электростанций, построенных в этом году составил 1345 МВт, ветроэлектростанций — 133 МВт, биоэлектростанции — 94 МВт, «зеленая» электростанция (за счет переработки мусора) — 21 МВт, гидроэлектростанция — 3 МВт.

Коэффициент использования солнечных электростанций увеличился до 79,8%, ветроэлектростанций — до 59,8%.

Известно, что на сегодняшний день доля возобновляемых источников энергии на рынке страны составляет 7−8%. К 2030 году правительство страны планирует увеличить долю источников до 20%, к 2040 году — до 30−35%.