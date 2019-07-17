Харбин, Китай, , 13:34 — REGNUM

Объем внешней торговли китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны взлетел на 21,5% до 93,34 млрд юаней ($13,56 млрд) за первое полугодие 2019 года, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Экспорт за указанный период взлетел на 22,9% до 16,28 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 21,2% до 77,06 млрд юаней, сообщили в Харбинской таможне.

Структура внешней торговли региона была оптимизирована за первое полугодие, в связи с чем Хэйлунцзян экспортировал больше высокотехнологической продукции.

Торговля с Россией также переживает значительный рост. За шесть месяцев 2019 года торговля провинции Хэйлунцзян с Россией достигла отметки 64,27 млрд юаней, что на 20,3% выше, чем годом ранее, и составляет 68,9% от общего объема внешней торговли региона.

Экспорт в Россию увеличился на 13,7% до 4,2 млрд юаней, в то время как импорт — на 20,8% — до 60,07 млрд юаней.

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