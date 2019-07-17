Гуйян, Китай, , 13:27 — REGNUM

В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая зафиксирован стремительный рост ВРП на уровне 9% в первом полугодии 2019 года, достигший уровня 721,3 млрд юаней ($104,8 млрд), сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Добавленная стоимость перерабатывающего сектора промышленности региона увеличилась на 10,4% до 288 млрд юаней, а добавленная стоимость в сфере услуг подросла на 8,5% или до 345,1 млрд юаней за первое полугодие.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 12,3% относительно первого полугодия 2018 года, что на 6,5 процентных пункта выше, чем в среднем по стране. Инвестиции в сферу высоких технологий также выросли на 33,2%.

Отметим, что провинция Гуйчжоу является одной из самых наименее развитых регионов Китая. В настоящее время она становится ведущим хабом Китая в области больших данных. Технологический гигант Tencent вместе с другими глобальными игроками обращают свое внимание на провинцию.

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