Хух-Хото, Китай, , 13:07 — REGNUM

ВРП Внутренней Монголии на севере Китая вырос до 826,67 млрд юаней ($120 млрд) за первое полугодие текущего года, что на 5,5% выше, чем годом ранее, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

За первые шесть месяцев 2019 года общий объем производства в сельском хозяйстве, лесной сфере, животноводстве и рыболовстве достиг 62 млрд юаней, что на 1,8% выше, чем годом ранее за тот же период.

Ключевые промышленные предприятия региона годовым объемом производства более 20 млн юаней каждый достигли роста добавленной стоимости в размере 7,1%.

Сектор обслуживания, ставший важным драйвером роста экономики региона, вложил 50% в рост ВРП. За полугодовой период располагаемый доход на душу населения Внутренней Монголии составил 14 548 юаней, что на 7,5% выше, чем годом ранее.

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