Киев, , 12:47 — REGNUM

Если договор о транзите российского газа через Украину не будет продлен, то властям Украины придется закупать газ напрямую у России — он понадобится не только потребителям, но и самой газотранспортной системе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания экс-министра экономики Украины.

Как сообщалось ранее, Виктор Суслов заявил, что если Украина лишится транзита российского газа, то страну ждет «техногенная катастрофа». Без транзита газа невозможно обеспечить необходимый уровень давления в газопроводах, для его поддержания властям придется отключать от газоснабжения «предприятия и города», сказал Суслов.

«Если транзитный договор не будет продлен, то Украина должна, во-первых, обеспечить наличие минимальных объемов для поддержания функционирования своей газотранспортной системы, во-вторых, закупить те объемы газа, которые понадобятся ее собственным потребителям. Ведь если не будет транзита, то не будет и «словацкого газа по реверсу».

Предполагаю, что техногенной катастрофы не случится. Политикам может быть удобно играть с высокими ставками, но когда начнется зима, их возможности для маневра будут ограничены. Потому что если заморозить собственные города, то потом придется искать средства еще и на восстановление инфраструктуры», — отметил Дмитрий Кумановский.