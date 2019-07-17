Киев, 17 июля 2019, 12:47 — REGNUM
Если договор о транзите российского газа через Украину не будет продлен, то властям Украины придется закупать газ напрямую у России — он понадобится не только потребителям, но и самой газотранспортной системе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 17 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания экс-министра экономики Украины.
Как сообщалось ранее, Виктор Суслов заявил, что если Украина лишится транзита российского газа, то страну ждет «техногенная катастрофа». Без транзита газа невозможно обеспечить необходимый уровень давления в газопроводах, для его поддержания властям придется отключать от газоснабжения «предприятия и города», сказал Суслов.