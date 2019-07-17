Ханты-Мансийск, , 12:48 — REGNUM

На общем собрании владельцев облигаций ООО «Финанс-Авиа», которое является дочерней структурой авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) 15 июля 2019 года принято решение о реструктуризации облигаций. Это неотъемлемая часть реструктуризации задолженности самой авиакомпании, сообщает пресс-служба «ЮТэйр».

Реструктуризации подлежат облигации серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей и 9,2 млрд рублей соответственно.

Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности «ЮТэйр» по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях, когда в рост идёт стоимость топлива, наблюдается дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные ёмкости в российской авиаотрасли, говорится в сообщении авиакомпании.

«Поддержка держателями облигаций реструктуризации — важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании, который способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами», — прокомментировал данное решение генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ЮТэйр» входит в пятёрку крупнейших авиакомпаний России. Однако в последнее время «ЮТэйр» преследуют финансовые проблемы. В конце декабря 2018 года компания допустила дефолт, не перечислив кредиторам около 1 млрд рублей по одному из кредитов. Перевозчик также попросил синдикат, в который входит Сбербанк, о реструктуризации кредита в 18,9 млрд рублей, который был выдан авиакомпании в 2015 году. На сегодня общий долг по двум кредитам 11 банкам «ЮТэйр» достигает почти 40 млрд рублей. Контрагенты периодически, но пока безуспешно, пытаются обанкротить предприятие в арбитражных судах.

Напомним, по состоянию на 31 декабря 2018 года авиакомпанией «ЮТэйр» владели АО «АК-ИНВЕСТ» из Сургута (ХМАО) — 50,11% акций, у правительства ХМАО — 38,8% акций, и у правительства Тюменской области — 8,4%.

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