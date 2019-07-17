Астрахань, , 12:27 — REGNUM

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении 15 чиновников и двух предпринимателей Астраханской области, связанных с программой расселения ветхого и аварийного фонда в регионе.

Как сообщается на официальном сайте СК РФ, под уголовное преследование попали действующий и два бывших министра строительства и ЖКХ, бывший первый заместитель министра, глава Астраханского сельсовета, начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района областного центра, бывший глава Наримановского района, бывший сотрудник строительного надзора области, начальник отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации Астрахани, заместитель главы администрации Камызякского района по вопросам ЖКХ и строительства, директор и заместитель директора МКУ «Дирекция по реализации целевых программ» и бывшего заместителя главы МО «Камызякский район», а также два индивидуальных предпринимателя, занимающихся строительным бизнесом.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество, превышение должностных полномочий).

Следствие считает, что в период с 2015 года руководители областного минстроя вопреки Жилищному кодексу РФ и региональным законам предоставляли Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области субсидии для оплаты услуг некоего ОАО «Социальные гарантии», в результате чего были незаконно использованы бюджетные средства в размере более 47 миллионов рублей.

Нарушения обнаружены и в ряде муниципалитетов, где, по версии следствия, власти подписывали акты о приёмке работ по программе расселения аварийного фонда, «достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены». Такие факты выявлены следствием в Кировском и Трусовском районах Астрахани и Камызякском и Наримановском районах области.

В Советском районе Астрахани бывший начальник отдела по работе с населением администрации, как считают в СК, сознательно не включил в программу расселения аварийный многоквартирный дом по улице Ахшарумова, тогда как средства на это в бюджете имелись. Такая же ситуация — в Кировском районе, где жителям дома по улице Лычманова было рекомендовано самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным.

«Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти», — отмечается в сообщении.

Двумя днями ранее, 15 июля, рейд по аварийным домам Астрахани совершил врио губернатора региона Игорь Бабушкин вместе с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем. Они лично общались с жителями домов и осматривали состояние зданий, в том числе — дом по ул. Ахшарумова, фигурирующий в материалах уголовного дела. «Признаки, указывающие на то, что эти дома относятся к категории ветхого и аварийного жилья, очевидны. Для расселения жильцов на данный момент нужно рассмотреть возможность привлечения резервного фонда. Мы берем эту ситуацию на личный контроль», — заявил Игорь Бабушкин.

Он также поделился впечатлениями об увиденном со своими подписчиками в Instagram. «Жители этих домов обратились в прокуратуру с просьбой защитить их законные права и интересы, ведь жильё нуждается в капремонте, либо подлежит расселению по причине аварийности. Осмотрели каждый адрес. Ситуация критическая. Необходимо безотлагательное вмешательство», — резюмировал Бабушкин.

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16 июля Бабушкин и Кикоть вновь встретились с жителями аварийных домов, в том числе — из районов области, на личном приёме. Граждане обратились с жалобами на качество нового жилья, которое им предложили взамен аварийному, в частности — в Володарском районе. Андрей Кикоть назвал пустыми словами заявление главы района о том, что он «не снимает с себя ответственности» и Как вы вообще принимали в эксплуатацию эти дома? Там же явно видны хищения денежных средств, люди два года живут в ужасных условиях», — цитирует Кикотя пресс-служба администрации Астраханской области.

В целом, по оценке заместителя генпрокурора, в Астраханской области сложилась неблагополучная ситуация с расселением аварийного фонда. «Десятки домов не включены в программу расселения жилья и капитального ремонта. А у тех, которые включены, неправомерно завышены сроки расселения. В результате они до сих пор не отремонтированы», — заявил он, назвав очевидными причинами ситуации злоупотребления должностных лиц и недобросовестные действия подрядчиков.

В свою очередь Игорь Бабушкин попросил Кикотя дать правовую оценку действий должностных лиц по ещё одному обращению граждан, пожаловавшихся на то, что чиновники приняли решение построить дома для расселения в непригодном для этого месте.

«По каждой жалобе сегодня приняты конкретные решения, определены сроки исполнения. В октябре мы вновь проведём контрольную встречу с заявителями и узнаем их оценку результатам проделанной за это время работы», — сообщил Игорь Бабушкин, подчеркнув, что берёт ситуацию под личный контроль.

В настоящее время в Астраханской области требующим расселения признано 56 тыс кв. м аварийного жилья. В рамках соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ к 2022 году будет расселено порядка 44 тысяч кв. м жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый глава Астраханской области Игорь Бабушкин принял решение увеличить количество личных приёмов граждан с одного раза в квартал до одного раза в месяц. Он также потребовал от администрации Астрахани реальных действий по обращениям граждан.