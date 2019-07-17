Наньнин, Китай, , 12:22 — REGNUM

Третий Форум промышленных фондов Китай — Малайзия завершился в городе Циньчжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

На форум съехались более 200 представителей банков, сферы безопасности, правительственных и прочих институтов как из Китая, так и из-за рубежа для обсуждения имплементации проектов в рамках инициативы «Пояса и пути», а также других вопросов.

Гости обменялись взглядами на проекты финансирования и политику стимулирования Китайско-Малайзийского индустриального парка Циньчжоу.

«Гуанси-Чжуанская ветка Индустриального и коммерческого банка Китая (ICBC) обеспечит парк всесторонними финансовыми услугами в текущем году после создания строительного фонда стоимостью 800 млн юаней ($116,28 млн) в 2014 году», — заявил представитель банка Юй Чантао.

Форум проводился совместно комитетом управления индустриального парка и Гуанси-Чжуанской веткой ICBC.