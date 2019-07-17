Ульяновск, , 12:22 — REGNUM

В Ульяновске «ПАТП-1» возьмёт в аренду автобусы на три года для обслуживания городских и пригородных маршрутов. Начальная цена составляет около 149 млн рублей, в числе источников финансирования — бюджетные субсидии. Соответствующее извещение о проведении торгов опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1», которое находится в Ульяновске, проводит торги по отбору организации для заключения договора финансовой аренды (лизинга). Начальная (максимальная) цена договора определена в сумме 148 970 397, в том числе НДС 20%. Это собственные средства предприятия и субсидии из бюджета Ульяновской области, предназначенные на приобретение подвижного состава.

Всего планируется взять в аренду 22 единицы транспортных средств — 11 городских и 11 пригородных. Срок действия договора лизинга составит 36 месяцев.

Согласно техническому заданию, в аренду должны быть предоставлены автобусы среднего класса 2019 года выпуска. Торги проводятся в виде открытого конкурса в электронной форме.

По данным ЕГРЮЛ, АО «ПАТП-1» зарегистрировано в 2008 году в Ульяновске, уставной капитал составляет 23 610 100 рублей. В сведениях об учредителе указано министерство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.