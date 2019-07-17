Доха, , 12:22 — REGNUM

Группа агропромышленных компаний Катара «Ал-Сулайтин» заинтересовалась поставками сельскохозяйственной продукции из Таджикистана. Об этом 17 июля сообщили в МИД республики.

Посол Таджикистана в Катаре Хисрав Сохибзода встретился с директором группы «Ал-Сулайтин» Абдуллой ал-Сулайтином. Во время переговоров стороны обсудили вопросы импорта из Таджикистана мёда, мяса, питьевой воды и сельхозпродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуфом Бен Мухаммадом аль-Усманом Фахру подписали соглашение по вопросу регулирования потока трудовых мигрантов.

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