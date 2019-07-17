Москва, , 12:40 — REGNUM

Нынешняя политика правительства РФ — это соучастие Банку России в удушении российской экономики при помощи искусственно организованного денежного голода, убеждён директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Основная вина на Банке России безусловно, но правительство РФ имеет сейчас в федеральном бюджете неиспользуемых резервов 12,5 трлн рублей! Эти деньги не служат России», — сказал Делягин.

По мнению экономиста, сейчас в стране создана ситуация, когда невозможно заниматься бизнесом.

«Почему у нас сейчас вырос фондовый рынок? Потом что крупные компании выплачивают баснословные дивиденды. А почему они выплачивают баснословные дивиденды? Потому что им не во что вкладывать эти деньги. Создана такая экономическая конъюнктура, когда даже нефтеперерабатывающие заводы убыточны все. Это личная заслуга господина Медведева, и это вина господина Орешкина», — отметил Делягин.

Кроме того, он уточнил, что, несмотря на выводы Росстата о промышленном росте, доля бизнесменов, которые ожидают улучшения конъюнктуры в ближайший год, упала до исторического минимума в 15%.

«Это меньше, чем было в пик кризиса 2008−2009 годов, когда казалось, что всё пропало, — сказал Делягин. — Это убийственная политика, которую можно сравнить только с политикой Михаила Горбачёва или с политикой Николая II».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин констатировал, что экономическая политика, проводимая в настоящий момент правительством РФ, ведёт страну к катастрофе — новому майдану.

«Правительство РФ создало уникальную ситуацию, когда благодаря так называемому налоговому манёвру бензин является непосильно дорогим для граждан и будет дорожать дальше, при этом вся нефтеперерабатывающая промышленность убыточна. Был повышен НДС на 2%, при том что федеральный бюджет захлёбывается от денег и имеет 12 трлн рублей неиспользуемых остатков, если верить официальной статистике Минфина. Создана ситуация, при которой ставка по кредиту в два раза превышает инфляцию. Государство блокирует экономическое развитие», — заявил экономист.

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