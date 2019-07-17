Москва, , 12:39 — REGNUM

Данные Росстата о том, что в РФ индекс промышленного производства за первые полгода 2019 года вырос на 2,6%, выглядят завышенными и неправдоподобными, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую статистику Федеральной службы государственной статистики.

«Мы не видим ни роста экономики, ни роста промышленного производства, — сказал Делягин. — Но здесь, что называется, могут быть нюансы. У нас запущено несколько довольно крупных проектов. Вполне возможно, что по добывающей промышленности у нас приличный рост, и тогда данные Росстата выглядят правдоподобно, потому что добывающая промышленность может вытянуть на себе всё остальное. Кроме того, может быть рост естественных монополий. Впрочем, это маловероятно, потому что зима была относительно тёплая, и производство электроэнергии и тепла не должно было вырасти сильно. Но бывает так, что за счёт естественных монополий возникает промышленный рост».

Однако в целом 2,6% роста, по мнению Делягина, это слишком большой и неправдоподобный показатель.

«Обычно он возникает за счёт занижения инфляции. И за счёт того, что чрезмерно радужные оценки возникают в отношении ненаблюдаемого сектора экономики — малый бизнес и значительная часть среднего, — добавил экономист. — Впрочем, сейчас, после того что сделали с Росстатом, ему не надо предъявлять какие-то претензии по поводу неточности статистики. Там руководитель, который никогда статистикой не руководил, и министр, который уволил начальника вычислительного центра за то, что тот опубликовал статистику раньше. То есть сделал свою работу быстрее, чем положено по регламенту. Это бюрократическое безумие и административное свинство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос. Рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом составил 2,6%. Вырос индекс промышленного производства также в июне — по сравнению с июнем 2018 г. — до 103,3%. Майский рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,3%.

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