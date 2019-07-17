Москва, , 12:25 — REGNUM

Центральный банк (ЦБ) России рекомендовал кредитным организациям активнее извещать граждан о возможности получения льготных займов. Соответствующее пожелание содержится в письме, адресованном участникам государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам и размещённом на официальном сайте регулятора.

В Центробанке РФ считают, что население недостаточно осведомлено о данной госпрограмме и банках, которые участвуют в её реализации. Из-за этого потребители не могут реализовать своё право воспользоваться льготным кредитом. В этой связи ЦБ России рекомендовал банкам публиковать в специальном разделе на своих официальных сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов в доступной для населения форме.

Помимо этого, банкам рекомендовано не инициировать покупку клиентом дополнительных платных услуг, которые прямо не упомянуты в госпрограмме, если они могут увеличить стоимость обслуживания кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая в России замедляются темпы роста кредитования физических лиц.

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