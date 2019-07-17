Москва, , 12:06 — REGNUM

Законопроект о регулировании сферы обращения с особо опасными отходами принят Государственной думой РФ во втором чтении 16 июля.

Речь идет о создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами первого и второго классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы). В частности, предусматривается создание федеральной схемы обращения с такими отходами и определение федерального оператора, который будет уполномочен обеспечивать деятельность по обращению с отходами первого и второго класса опасности на всех стадиях их жизненного цикла. Таким оператором предложено сделать госкорпорацию «Росатом», учитывая ее успешный опыт в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличие современных технологий комплексного обращения с чрезвычайно опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предусмотрено, что индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, вправе осуществлять их накопление, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. Мощности по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов первого и второго класса опасности, принадлежащие индивидуальным предприятиям и компаниям, имеющим соответствующие лицензии, будут включены в федеральную схему. Размеры тарифов на утилизацию чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов определяет государство.

Кроме того, в соответствии с законопроектом предполагается создание единой информационной системы учета и контроля таких отходов от источника их образования до места обработки или утилизации. Это должно повысить прозрачность и легитимность рынка по обращению с опасными отходами, говорится в документе.

Сложившаяся ситуация позволяет говорить о том, что частный бизнес не смог в одиночку решить все вопросы, связанные с обращением с отходами первого и второго класса опасности, полагают эксперты.

Как пояснил директор программ межрегиональной общественной организации «Зеленый крест» Владимир Леонов, уже накопилось огромное количество опасных отходов. «Они уже начинают очень сильно отрицательно влиять на экологическую обстановку, дальнейшее накопление может привести к экологическому кризису», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что эту сферу должно координировать государство, так как это глобальная проблема государственного масштаба. «Но также, конечно, нужно привлекать на взаимовыгодных условиях и частный бизнес, организовывать так называемые «коммерческие государственные партнерства». По официальным данным, накопления опасных отходов составляют около 400 тысяч тонн в год, но это только поверхностная статистика, подробного учета нет, скорее всего, эти цифры намного больше. Справляться с этой проблемой надо, как справляются все цивилизованные страны, организовывая качественные промышленные подходы по утилизации, уничтожению этих отходов», — заявил представитель «Зеленого креста».

Он напомнил об опыте уничтожения химического оружия в нашей стране в рамках выполнения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. «Весь процесс уничтожения химического оружия, как показала практика, был безопасен для окружающей экологической ситуации и населения, проживающего на этих территориях. За все время не было ни одного неприятного инцидента, ни одной аварии, так что использовать можно и нужно эти площадки как промышленную инфраструктуру», — отметил эксперт, добавив, что эти производственные мощности должны быть модернизированы.

Принятие законопроекта — это старт, без которого нельзя начинать работу над формированием системы по обращению, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности, уверен Александр Никитин, генеральный директор ЭПЦ «Беллона».

Никитин обратил внимание на то, что это работа надолго: «Проект по созданию инфраструктуры обращения с опасными отходами огромный, на многие годы. Необходимо составить подробную дорожную карту, где будут прописаны все ключевые точки». При этом руководитель «Беллоны» уточнил, что необходима работа с общественностью. По его словам, для этого при Общественном совете Росатома была создана рабочая группа по экологии. «Наша задача вовремя информировать, вовремя обсуждать, чтобы реализация важного экологического проекта сопровождалась разумной и компетентной оценкой со стороны общества», — рассказал Александр Никитин.

Сегодня, 17 июля, законопроект будет рассматриваться Госдумой в третьем чтении.