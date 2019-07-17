Чебоксары, , 12:01 — REGNUM

В столице Чувашии адресная инвестиционная программа по итогам I полугодия исполнена на 17,3%. Минимальное освоение средств связано со строительством дорог и инфраструктуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылки на документы.

По данным финансового управления администрации города Чебоксары, столичная адресная инвестиционная программа за I полугодие 2019 года исполнена в общей сумме 659 млн рублей, в том числе из федерального бюджета освоено 546,7 млн рублей, из республиканской казны — 44,1 млн рублей, средства местного бюджета составили 68,2 млн рублей. При уточнённом годовом плане 3 млрд 809,2 млн рублей освоение за полгода составило 17,3%.

Согласно представленным данным, минимальное освоение средств отмечено по следующим проектам: реконструкция двухэтажного здания под многофункциональный центр по ул. Эльгера, 18 (освоено 3,6% от годового плана), строительство автомобильной дороги по ул. А. Асламаса в 14-м микрорайоне (0,4%), создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чувашия — сердце Волги» (0,6%), строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне «Солнечный» (0,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация столицы Чувашии планирует на год взять банковский кредит с лимитом в 350 млн рублей для финансирования дефицита бюджета города. Начальная цена контракта составляет около 30,4 млн рублей.

По данным финансового управления мэрии Чебоксар, бюджет города по доходам за I полугодие 2019 года исполнен в сумме 4 млрд 697,9 млн рублей, что на 4,4% (или на 199,6 млн рублей) больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные поступления выросли на 0,9% (или на 15,7 млн рублей) — до 1 млрд 788,4 млн рублей. Израсходовано 4 млрд 875,1 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 177 млн рублей.