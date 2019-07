Гавана, , 11:50 — REGNUM

Первый поезд, полностью состоящий из вагонов китайского производства, прибыл в провинцию Ольгин на востоке Кубы в 735 км от столицы страны города Гавана, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

Вместительность поезда составляет 720 пассажиров. Он призван улучшить железнодорожную транспортную сеть Кубы и сделать более удобными поездки на дальние дистанции.

Поезд вышел из Гаваны 13 июля и прибыл в Сантьяго-де-Куба, второй по величине город страны, спустя 15 часов и 835 км пути. Билеты на первый рейс до восточной оконечности острова были раскуплены быстро.

Отметим, что первые 80 вагонов поезда из общей партии в 240 вагонов прибыли в Кубу в мае 2019 года. Остальные будут поставляться партиями по 80 штук в год с 2019 по 2021 годы.

Таким образом, Куба впервые за 44 года получила новые железнодорожные вагоны. Китайские СМИ отмечают, что именно их компания National Machinery Import & Export Corporation and CRRC Tangshan Co., Ltd., занимающаяся производством поездов, помогает Кубе обходить торговое эмбарго стран Карибского бассейна, наложенное под давлением США.