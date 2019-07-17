Москва, , 11:51 — REGNUM

Объём кредитования в России растёт, но уже не такими быстрыми темпами как ранее. Такой вывод содержится в докладе, размещённом на официальном сайте Центрального банка России.

Так, в июне 2019 года прирост активов банковского сектора оставил 0,2%, корпоративный кредитный портфель вырос на 0,4%. При этом рублевые корпоративные кредиты увеличились на 0,5%, а долларовые всего на 0,1%.

Также в отчёте Центробанка отмечено, что прирост кредитования физических лиц снижается второй месяц подряд, составив в июне всего 1,4%, хотя годом ранее темпы роста были 1,9%.

При этом за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла примерно в полтора раза — 1 трлн рублей против 634 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года цены на продукты питания не только не подорожали по данным ЦБ РФ, но и снизились на 0,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк России сообщил о падении цен на продукты