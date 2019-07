Сиань, Китай, , 11:40 — REGNUM

Новый грузовой поезд покинул столицу китайской провинции Шэньси город Сиань по направлению к столице Киргизии городу Бишкеку, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Поезд загружен 50 контейнерами с различными товарами, включая механическое оборудование, запчасти, одежду и обувь из провинции Шэньси, Чжэцзян и Цзянсу. Он покинет Китай через Хоргосский переход в Синьцзяне, а затем проедет по территории Казахстана, прежде чем достигнет места назначения.

Весь путь займет семь дней, что существенно ниже десяти дней, пока не было прямого сообщения Сиань — Бишкек, отметил генеральный директор компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. Юань Сясоцзюнь.

Новый грузовой маршрут призван стать быстрым и эффективным логистическим коридором между Китаем и Киргизией, а также принести новые возможности для развития сотрудничества двух стран в сфере экономики, торговли и технологий, считает директор управляющего комитета Сианьского международного парка торговли и логистики Сунь Иминь.

Отметим, что город Сиань известный в древности как Чанань, был стартовой точной Шелкового пути и в настоящее время играет одну их ключевых ролей в развитии инициативы «Нового шелкового пути».

Первый грузовой поезд Китай — Европа вышел из Сианя 28 ноября 2013 года. В 2018 году из города вышли уже 1235 грузовых городов по направлению Китай — Европа, что в 6,4 раза больше, чем в 2017 году. Было перевезено в общей сложности 1,2 млн тонн товаров общей стоимостью $1,72 млрд.

