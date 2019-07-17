Чебоксары, , 11:34 — REGNUM

Администрация столицы Чувашии планирует на год взять банковский кредит с лимитом в 350 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Начальная цена контракта составляет около 30,4 млн рублей.

Заказчиком электронного аукциона является администрация города Чебоксары. предметом аукциона является оказание услуг по предоставлению кредита с установлением лимита задолженности в размере 350 000 000 рублей. Срок использования кредита — с 16 сентября 2019 года по 21 сентября 2020 года.

Кредитные средства предусмотрены «для финансирования дефицита бюджета города Чебоксары». Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 30 369 149 рублей 4 копейки, источник финансирования закупки — бюджет города Чебоксары.

«Максимальная цена контракта рассчитана по формуле простых процентов исходя из объёма кредита в сумме 350 000 000 рублей, срока использования кредита — не более 373 дней, процентной ставки — 8,4908%, и составляет 30 369 149,04 рублей», — говорится в документе.

Среди условий предоставления кредита — возможность досрочного возврата, отсутствие дополнительных комиссий и иных платежей за открытие, ведение и закрытие ссудного счёта и досрочный возврат кредита, а также отсутствие дополнительных комиссий и иных платежей за неиспользованный лимит кредитной линии.

По данным финансового управления мэрии Чебоксар, бюджет города по доходам за I полугодие 2019 года исполнен в сумме 4 млрд 697,9 млн рублей, что составляет 36,9% к утвержденным годовым назначениям (12 млрд 748,4 млн рублей). Доходы увеличены на 4,4%, или на 199,6 млн рублей. В том числе собственные поступления выросли на 0,9% (или на 15,7 млн рублей) — до 1 млрд 788,4 млн рублей. Израсходовано 4 млрд 875,1 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в размере 177 млн рублей.