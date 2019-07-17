Сеул, , 11:24 — REGNUM

В столице Южной Кореи прошло корейско-американское мероприятие с представителями ведущих автомобильных компаний AutoTech Connect. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.

По их словам, мероприятие состоялось в пятизвездочном отеле InterContinental Grand Seoul Parnas, расположенном в районе Каннам-гу.

Известно, что в данном мероприятии приняли участие представители 20 компаний, работающих в области электромобилей и навигации, включая Rivian Automotive, Nvidia, Iris, NEXA.

Также в рамах данного мероприятия прошла встреча, посвященная инвестиционному и технологическому сотрудничеству, а также представители 13 американских компаний провели ряд консультаций.