Хабаровск, , 11:19 — REGNUM

Минобороны РФ опровергло сообщение ПАО ДЭК о том, что военное ведомство уклоняется от оплаты платежей за полученные коммунальные ресурсы. В министерстве сообщили, что оплата производится по мере поступления средств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ не уклонялось и не уклоняется от принятых на себя обязательств по оплате потреблённых ресурсов. В рамках государственных контрактов, заключённых на 2019 год, учреждение оплатило ПАО ДЭК электроэнергию на 1,5 млрд рублей.

«Оплата производится по факту поступления надлежащим образом оформленных платежных документов, за фактически оказанные услуги ресурсоснабжения. По состоянию на 16.07.2019 финансовые документы в учреждение не поступили», — сообщили в ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ.

Возникающие разногласия с ПАО ДЭК, как утверждают в военном ведомстве, разрешаются в установленном законом порядке — в судебном и досудебном.

Обращения учреждения по вопросу перехода на прямые договоры с населением на оказание коммунальных услуг в соответствии с ч. 2. Ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ, ПАО ДЭК отклонены, как считают военные, необоснованно.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО ДЭК сообщило, что ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ задолжало за потребленные энергоресурсы 450 млн рублей. Энергетики выразили обеспокоенность по поводу того, что такие долги могут негативно сказаться на подготовке к зиме в дальневосточных регионах.