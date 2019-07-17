Москва, , 11:24 — REGNUM

В России порядка 34 млн человек трудятся в неофициальном сегменте занятости, считает депутат Государственной думы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ суммарная задолженность по заработной плате в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила 2 млрд 570 млн рублей.

«Когда мы говорим про любые цифры, возникает вопрос об объёмах, — сказал Шеин. — Пять яблок — это много? Для завтрака, наверное, да. Для российско-польских торговых отношений это микронная величина. Когда мы говорим про долги по заработной плате, есть смысл сравнивать их величину с фондом оплаты труда в Российской Федерации. Фонд оплаты труда в России составляет порядка 30 трлн рублей. То есть обсуждаемая сумма — это примерно одна сотая процента».

Однако, как подчеркнул Шеин, это вовсе не означает, будто в России нет проблем с долгами по заработной плате.

«Когда называется сумма в 3 или в 2,5 млрд рублей, речь идёт о задолженности в официальном секторе, — призвал не забывать депутат. — Между тем весь рабочий класс трудится в неофициальном сегменте экономики. В официальном секторе очень мало рабочих. Там бюджетники, там чиновники, там полиция, Росгвардия, крупные корпорации. А все строители, водители и продавцы, сельхозрабочие заняты, как правило, без официального оформления трудовых договоров. И размер долга по заработной плате там, разумеется, на порядок, если не на порядки выше. Там людей обманывают по заработной плате. Им очень часто говорят, что их видят в первый раз и «докажите, что мы вам что-то должны». В лучшем случае им удаётся доказать только «минималку» в 10 тысяч рублей. Так что главная проблема — это неофициальная занятость, причём, по оценкам РАНХиГС, в этот сегмент погружено порядка 34 млн человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила 2 млрд 570 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы 862 млн рублей (33,6%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году. Ещё около 770 млн рублей (29,9%) приходится на долги, сохраняющиеся с 2018 года, и более 938 млн рублей (36,5%) — с 2017 года и ранее.

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