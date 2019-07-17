Москва, , 11:20 — REGNUM

Проект соглашения о консультационном совете по курсовой политике государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Согласно документу, курсовая политика членов Союза будет регулироваться отдельным органом, в состав которого войдут представитель финансовых регуляторов стран ЕАЭС.

Среди задач консультационного совета: развитие и углубление сотрудничества между национальными банками по вопросу курсовой политики, а также определение потенциальных источников внешних факторов, которые могут повлиять на стабильность валютного рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина заявила, что торговые войны между США и Китаем пока не оказывают травматического влияния на внешнюю торговлю стран ЕАЭС.

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