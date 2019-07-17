Грозный, , 11:02 — REGNUM

В Чечне планируется создание особой экономической зоны (ОЭЗ). О ее создании объявило Минэкономразвития РФ, разместив проект постановления на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ОЭЗ промышленно-производственного типа будет создана в Грозном. Проект оценили в 3,9 млрд рублей. Как следует из документа, в 2020 году на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет направлено 1,437 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 2,453 млн рублей будет вложено в проект в 2021 году. Из бюджета Чечни на реализацию проекта выделят 39,3 млн рублей. Напомним, ранее о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Заводском районе Грозного сообщал председатель правительства Муслим Хучиев. Объявив о намерении властей субъекта реализовать проект, он заявил о договоренностях с потенциальными резидентами ОЭЗ о реализации на территории зоны крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 9 млрд рублей.

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