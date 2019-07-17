Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM

Увеличение штатной численности и финансирования служб заказчика (квартальных инспекторов) — принципиальная позиция администрации Екатеринбурга. Об этом заявил глава города Александр Высокинский во время рабочего совещания в муниципалитете, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

Глава Екатеринбурга уточнил, что при этом работа квартальных будет анализироваться более внимательно, спрос с них вырастет, а выделяемые средства будут использоваться рационально, после проверки структуры штатного расписания.

Как сообщало ИА REGNUM, управления районных служб заказчика и должности квартальных инспекторов появились в Екатеринбурге в 2013 году. В их задачи входит проверка порядка на подконтрольных территориях: квартальные следят за уборкой тротуаров, своевременным вывозом мусора и т.д.

Отметим, что Екатеринбург стал вторым городом в России, где были введены службы квартальных. Впервые этот опыт появился в Тюмени.