Чебоксары, , 10:36 — REGNUM

В столице Чувашии финансово-хозяйственную деятельность ликеро-водочного завода, с трудом реанимированного республиканскими властями и собственником которого сегодня является один из самых богатых депутатов Госсовета республики Олег Мешков, «могут дестабилизировать» кредиты. Речь идёт о неустойке в размере 8,2 млн рублей, которую Сбербанк, как следует из документа, «имеет право по мере поступления средств списывать без распоряжения принципала», в том числе и в других банках. На предприятии, в свою очередь, заявляют, что единовременное списание данной суммы «может повлечь негативные последствия для деятельности общества», где «доля заёмного капитала превышает собственный». И считают размер неустойки «необоснованным и несоразмерным». Об этом говорится в документе Арбитражного суда Чувашии, где рассматривает данное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Фрагмент из определения Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

21 июня 2019 года ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «Сбербанк России». Речь идёт о двух договорах о предоставлении банковских гарантий, заключенных 13 июня 2018 года, один из которых заявитель требует признать недействительным, а в другом договоре — признать недействительными отдельные пункты.

Одновременно заявлено ходатайство об обеспечении иска. Оно мотивировано тем, что ответчик направил истцу в июне 2019 года два извещения об уплате неустойки в сумме 8 200 000 рублей «за ненадлежащее исполнение условий договоров». В соответствии с условиями договоров банк «имеет право по мере поступления средств списывать их без распоряжения принципала», в том числе и в других банках. В документе приводится список организаций, со счетов которых, согласно условиям договоров, вправе списывать средства без распоряжения плательщика в погашение просроченной задолженности: ООО «ЧЛВЗ», ОАО «Букет Чувашии», ИП Мешковой И.О., ИП Мешковой С.Г., ОАО «Булгарпиво», ООО «Аспект», а также со счетов поручителей: Мешкова Олега Вадимовича, ИП Мешковой Светланы Геннадьевны, ИП Мешковой Ирины Олеговны, ИП Порядина Алексея Николаевича, ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ОАО «Булгарпиво», ООО «Аврора», ООО «ГудВин», ООО «Аспект», ЗАО «Агро-Инвест», ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон».

"Сумма в размере 8 200 000 рублей является значительной для истца. Размер неустойки истец считает необоснованным и несоразмерным.

Финансирование общества ввиду недостаточности оборотных средств осуществляется за счёт кредитных источников. Доля заёмного капитала превышает собственный. Так, на 31.03.2019 финансовые обязательства общества по кредитным договорам составляют 257 663 000 рублей, 7 827 000 рублей проценты. При этом общество продолжает программу модернизации и обновления оборудования, рассчитывается по налогам и заработной плате. Разовое списание вышеуказанной денежной суммы может спровоцировать срывы и просрочки в исполнении обязательств истца перед его кредиторами, что в свою очередь приведет к ещё большим убыткам истца», — приводятся доводы заявителя.

Говоря о необходимости принятия обеспечительных мер, истец отмечает, что единовременное списание 8 200 000 рублей «может повлечь негативные последствия для деятельности общества, так как изъятие из хозяйственного оборота предприятия значительной денежной суммы может привести к неисполнению (ненадлежащему исполнению) текущих договорных обязательств с применением соответствующих мер гражданской правовой ответственности, увеличением объёма социальных, налоговых и иных финансовых обязательств налогоплательщика»:

«В совокупности указанные обстоятельства могут дестабилизировать финансово-хозяйственную деятельность заявителя и повлечь причинение ему значительного ущерба».

Арбитражный суд Чувашии 26 июня вынес определение об отказе в обеспечении иска, в том числе ссылаясь на то, что «сам по себе факт обращения с исковым требованием о признании пунктов договоров недействительными, несогласие с предъявленной ответчиком суммы санкций, размер которых изначально был согласован сторонами при его подписании, наличие у общества большого количества кредитных обязательств, а также значительность для истца суммы, которая может быть списана ответчиком, не являются достаточным основанием для принятия обеспечительных мер в заявленном истцом виде».

Предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 1 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ликероводочный завод «Чебоксарский» ранее находился в структуре Росспиртпрома, который в 2010 году был преобразован из ФГУП в ОАО. Вскоре у собственника отпала необходимость в Марпосадском спиртзаводе, затем остановились заводы в Ядрине и Чебоксарах.

В 2011 году ценой неимоверных усилий чувашского правительства ликероводочный завод «Чебоксарский» возобновил работу. Тогда заявлялось, что создано 137 рабочих мест. В октябре 2016 года, отвоевав часть рынка и вернув потребителей, завод сменил собственника. Им стал самый богатый депутат Госсовета Чувашии (по итогам 2015 года), бывший вице-спикер парламента Олег Мешков.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Чебоксарский ликеро-водочный завод» зарегистрировано в октябре 2016 года с уставным капиталом в 104 193 000 рублей. Генеральным директором и учредителем выступает Олег Мешков. Основной вид деятельности — производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п., в числе дополнительных заявлено пять видов деятельности.