Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM

Аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил вернуть государству замороженные средства в «Банке Астаны», которые ранее были выделены на строительство линии легкорельсового транспорта, сообщает 17 июля агентство «Казинформ».

Градоначальник напомнил, что во время расширенного заседания правительства республики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проблематизировал высокую стоимость проекта, а также его целесообразность в целом. Мэр отметил, что все бюджетные программы в республике будут пересмотрены с отказом от имиджевых проектов.

Кульгинов добавил, что администрация должна прекратить погоню за исполнением бюджета любыми средствами. Он также отметил необходимость более широкого применения типовых проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля председатель совета директоров инвестиционно-строительной компании BI Group Айдын Рахимбаев заявил, что строительство линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане может стать неподъемной ношей для городского бюджета.

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