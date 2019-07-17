Мурманск, , 10:27 — REGNUM

В Минприроды подготовили план геологоразведочных работ в арктической зоне до 2035 года, направленный на формирование грузовой базы Северного морского пути — сообщает газета «Коммерсант». Согласно этому документу российские нефтегазовые компании не планируют запускать уже заявленные шельфовые проекты, которые могли бы внести вклад в развитие СМП, в ближайшее десятилетие. Это касается всех существенных игроков на рынке. В частности «Газпром», «Газпром нефть» и «Роснеть» планируют доразведку заявленных месторождений на период 2025—2030 годов, а значит сами проекты могут быть запущены не ранее 2030-х годов. Также в план не включены намерения Новатэка и «Газпром нефти» создать СП для шельфовых проектов.

Вместе с тем «Газпром» и «Газпром нефть» планируют ввести несколько участков в Обской губе и на побережье Ямала, однако юридически эти проекты не относятся к шельфу. По мнению экспертов активной геологоразведке мешает низкая цена нефти, нехватка морских буровых платформ и, возможно, налоговых стимулов.

По данным «Ъ», подготовленный план направлен в правительство и на следующей неделе будет рассмотрен Госкомиссией по Арктике.