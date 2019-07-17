Ярославль, , 10:17 — REGNUM

Принадлежащее мэрии Ярославля «ПАТП-1» покупает еще 14 автобусов. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена контракта составляет почти 100 млн рублей.

«У нас большая потребность в новой технике, пока конкретные маршруты, где она будет работать, не определены. Автобусы закупаются за счет кредита, который возьмет предприятие, и средств бюджета Ярославля, которые выделяются на амортизацию подвижного состава», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В мае предприятие уже приобрело в лизинг 10 новых автобусов. Эти машины, как рассказал Волканевский, уже начали поступать на предприятие.

Судя по всему, кредитовать покупку автобусов будет банк «Открытие». По данным портала госзакупок, «ПАТП-1» открыло там счет и взяло кредит в форме овердрафта лимитом до 25 млн рублей.

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