Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM

Объем розничной торговли в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составил 4,994 трлн тенге ($13 млрд), что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

На индивидуальных предпринимателей приходится 44,2% от общего объема торговли, на малые предприятия — 27,9%, на крупные предприятия — 19,4%, на средние — 8,5%.

Доля Алма-Аты в общем объеме розничной торговли составляет 31,5%, Нур-Султана — 12%, Восточно-Казахстанской области — 9,1%, Карагандинской области — 9%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2019 года объем оптовой торговли в Казахстане составил 10,69 трлн тенге ($27,9 млрд), что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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