Сеул, , 09:59 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Moody’s оценило кредитный рейтинг южнокорейской компании Daelim Industrial на уровне «Baa2». Прогноз «стабильный» остался без изменений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Уровень «Baa2» — является девятой из двадцати одной ступени рейтинга международного рейтингового агентства Moody’s.

Известно, что рейтинг «Baa2» в Южной Корее также получили такие компании, как SK Hynix и S-Oil, а на одну ступень ниже или рейтинг «Baa1» получили POSCO Hyundai Motor.

Кроме того, Daelim Industrial единственная нефтехимическая компания в Южной Корее имеющая международный кредитный рейтинг.