Сеул, , 10:48 — REGNUM

Южнокорейский производитель электроники и бытовой техники LG Electronics выпустил новое устройство — домашнюю пивоваренную станцию. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Устройство занимает немного места, а сам процесс приготовления очень прост: достаточно лишь положить внутрь специальную капсулу с ингредиентами. Таким образом LG надеется удовлетворить растущий спрос среди любителей крафтового пива: сейчас для домашнего пивоварениям необходимо сложное дорогостоящее оборудование, что отпугивает многих потенциальных покупателей.

Впрочем, LG HomeBrew тоже сложно назвать бюджетным: его стоимость составляет 3389 долларов. В эту цену включено трехлетнее техническое обслуживание и гарантия. Также доступна аренда устройства, стоимость которой зависит от ряда факторов.