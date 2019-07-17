Пхеньян, , 10:05 — REGNUM

Северокорейские СМИ сообщили о серьезном ущербе из-за засухи в этом году, в результате которой ожидается крайне низкий урожай риса и зерновых. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР).

Сильнее всего от засухи пострадали провинции на западе страны, Северная и Южная Хуанхэ, Южная Пхёнган и город Нампхо. По данным ЦТАК, более 50% рисовых и зерновых полей высушены и не принесут урожая. О сильной засухе сообщается с мая, однако правительство Северной Кореи возложило ответственность за ирригацию на самих граждан, так как государственные ресурсы ограничены — во многом из-за жестких международных санкций.

Ожидается, что засуха закончится уже на этой неделе, и ее сменит сезон дождей. Однако сельскохозяйственным культурам уже был нанесён непоправимый урон, в связи с чем вскоре ситуация с обеспеченностью продуктами питания в КНДР значительно ухудшится. На данный момент регулярно недоедают около 47% северокорейцев, подсчитала ранее ООН.